Уайлдер: если в реванше проиграю Стиверну, уйду из бокса

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC Деонтей Уайлдер обещает уйти из бокса в том случае, если проиграет в матче-реванше Бермейну Стиверну. Встреча этих боксёров запланирована на 4 ноября в Бруклине.



«Всё, что я хочу, — это доказывать, что я — лучший… Если Бермейн побьёт меня, то вам обо мне больше не нужно будет слышать. Со мной будет покончено. Вот насколько всё это серьёзно… Если он меня побьёт, меня здесь не будет, я уйду… Может, я займусь ММА или каким-то ещё дерьмом. Но я уйду отсюда. Это факт», — цитирует Уайлдера BoxingScene.