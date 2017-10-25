Стиверн: всегда знал, что боя между Уайлдером и Ортисом не будет

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Бермейн Стиверн, который попробует вернуть себе этот титул 4 ноября в поединке с Деонтеем Уайлдером, прокомментировал отмену боя последнего с Луисом Ортисом. По словам канадца, он никогда не верил в то, что такой бой может состояться.

«Я всегда думал о том, что этот бой не состоится. Я сказал об этом сразу, как только они анонсировали поединок. Я сказал, что мне нужно быть готовым к Уайлдеру. Можете спросить об этом кого угодно в моём лагере. Можете спросить Дона Кинга или моего менеджера, именно такими были мои слова.

Не знаю, почему, но я не верил в этот бой. Когда меня попросили уступить право Ортису на бой с Уайлдером, я сказал своему менеджеру: «Давай отойдём в сторону и дадим им подраться. Гарантирую, что боя не будет». Именно так и случилось", — приводит слова Стиверна BoxingScene.

Предварительно Деонтей Уайлдер должен был провести очередную защиту титула в поединке с Луисом Ортисом, однако последний провалил допинг-тест, после чего американец договорился о встрече с Бермейном Стиверном.