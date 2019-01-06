Санта Крус: М. Гарсия победит Спенса

Чемпион мира по версии WBA в полулёгком весе Лео Санта Крус убеждён, что чемпиону мира в лёгком весе по версиям WBC и IBF Майки Гарсии будет под силу победить чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса.

«Эррол Спенс — хороший боксёр. Майки Гарсия также является хорошим боксёром и всё такое. Он обладает огромным мастерством. Предстоит тяжёлый бой, буду болеть за Майки. Думаю, ему по силам справиться со Спенсом. Конечно, Гарсии будет сложно одержать победу нокаутом, ведь Спенс спаррингует с братьями Чарло и привык принимать тяжёлые удары, так что если Майки победит, то решением судей», — приводит слова Санта Круса Boxingnews24.

Встреча Майки Гарсии и Эррола Спенса состоится 16 марта в Арлингтоне.