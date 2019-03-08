Усик поздравил женщин с 8 Марта

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поздравил женщин с праздником 8 Марта. Соответствующий пост украинец выложил на своей официальной странице в «Инстаграме».

«Девочки, с 8 Марта», — написал Усик. Сообщение было сопровождено фотографией с юмористическим четверостишием о любви девушек к боксёрам.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.

Ранее Александр Усик поздравил мужчин с 23 Февраля. Однако это вызвало неоднозначную реакцию среди его подписчиков, часть которых раскритиковала украинца. Напомним, что руководство Украины на законодательном уровне постановило отменить празднование 23 Февраля, вместо этого в календаре отмечаются две другие даты — 14 октября и 6 декабря.