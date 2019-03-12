Харитонов — о словах А. Емельяненко: мне нечего ответить алкашу

Российский MMA-тяжеловес Сергей Харитонов ответил на заявление бойца Александра Емельяненко, который назвал его человеком нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Вы прекрасно сами всё знаете, он несёт всё подряд. Алкашу нечего ответить. Вот что я ему отвечу? Алкоголик. Несёт всякую [фигню]. Мог Фёдор про меня такое рассказать? Вы спросите у него. Если эта история от него пошла, то это другой вопрос. Конечно, не думаю, что он мог такое болтануть. Даже мыслей у Фёдора таких не могло быть. Саша провоцирует», — сказал Харитонов корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву.

Напомним, что ранее Сергей обратился к президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой закрыть Александра на территории Чечни, так как, по словам Харитонова, Емельяненко представляет угрозу для общества.