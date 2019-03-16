Холифилд: Усик может столкнуться с трудностями при переходе в супертяжёлый вес

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился мыслями о действующем абсолютном чемпионе мира в первом тяжёлом весе Александре Усике, отметив, что украинец может испытать трудности при переходе в супертяжёлую весовую категорию.

«Усик действительно отличный боец. У него хорошие навыки, к тому же он левша. Он планирует переход в супертяжёлый вес, но тяжеловесы сегодня очень большие, так что он может столкнуться с трудностями. Да, в мои годы соперники также были крупными, но они не могли передвигаться по рингу так же, как это делал я. У меня была отличная работа ног, и я этим пользовался. Усику необходимо будет делать то же самое. Многое будет зависеть от выбора соперников.

Слышал, что Александр был хорош в спаррингах с Владимиром Кличко. Если это правда, то теперь он знает, что у него есть шансы в супертяжёлом весе. Ему будет тяжело, но завоевать титулы в супертяжёлом весе всегда было сложно", — приводит слова Холифилда World Boxing News.