Усик: вес в норме, в еде себя не ограничиваю

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александр Усик подчеркнул, что в настоящий момент его вес в норме и он готов к переходу в супертяжёлый вес. Напомним, первый бой Усика в супертяжёлой весовой категории пройдёт 25 мая, соперником Усика станет Карлос Такам.



«Вес в норме. Вес можно набрать, но этого не стоит делать, потому что КПД упадет, а этого не нужно. Чтобы правильно набрать вес, нужен год-два. 1,5 килограмма правильного веса набирается примерно за год. Так что мой вес сейчас – 97—98 килограммов. Сегодня утром был — 97,1 кг.



В еде себя не ограничиваю. Если хочу съесть что-нибудь сладенькое, я могу себе это позволить», — приводит слова Александра Усика XSport.ua.