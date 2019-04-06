Промоутер Усика: Александр может стать достойным наследником братьев Кличко

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBC/IBF/WBO в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО), подчеркнул, что он уверен в успешных выступлениях Усика в супертяжёлом весе. По словам Красюка, у Усика есть все качества, чтобы стать достойным наследником братьев Кличко.



«Усик покажет все свое мастерство, благодаря которому он стал олимпийским чемпионом и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в новом дивизионе. Он обладает всеми качествами, чтобы стать достойным наследником братьев Кличко, чтобы объединить пояса и править супертяжелым дивизионом на протяжении многих лет.



Эта глава начнется 25 мая в поединке против Карлоса Такама. Так давайте же перепишем историю, давайте станем ею!», — приводит слова Александра Красюка XSport.ua.