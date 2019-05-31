Хирн заявил, что бой Хана в Саудовской Аравии не повлияет на реванш с Бруком

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Амира Хана, заявил, что его подопечный проведёт бой-реванш с Келлом Бруком, несмотря на информацию об участии британца в выставочном поединке Индия — Пакистан. Ранее стало известно, что в конце июля Хан будет боксировать с индийским бойцом ММА в рамках выставочного турнира.

«Амир хочет драться и побеждать. Да, много разговоров о его бое в Саудовской Аравии, но ещё ничего не подтверждено. В любом случае Келл Брук не планирует драться до сентября. Поэтому для Хана ничего не меняется в любом случае. Но посмотрим, что будет в следующие дни», — цитирует Хирна BoxingNews24.

Напомним, предыдущим соперником Хана был Теренс Кроуфорд. Бой был остановлен досрочно решением тренера Хана.