Шевченко — о нокауте Ай: если не ты, то тебя

Чемпионка UFC Валентина Шевченко прокомментировала свою победу нокаутом над Джессикой Ай.
«Нельзя думать о том, что происходит моментально, потому что бой продолжается. Джессика оказалась на настиле, но я не знала, насколько сильно она оказалась потрясена моим ударом. Я не думала о нокауте до тех пор, пока судьи не остановили бой. Я вернулась в свой угол, и увидела, что Ай не может подняться. Но в начале об этом сложно думать.
Прежде всего, это ММА и мы ради этого и тренируемся. Если ты не можешь нокаутировать соперника таким образом, то нокаутируют тебя. Никому не хочется подобного исхода. Поэтому мы и тренируемся, чтобы стать сильнее соперников. Каждый знает, что его может ждать после выхода в октагон», — приводит слова Валентины Шевченко MMAFightig.
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