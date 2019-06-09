Шевченко — о нокауте Ай: если не ты, то тебя

Чемпионка UFC Валентина Шевченко прокомментировала свою победу нокаутом над Джессикой Ай.



«Нельзя думать о том, что происходит моментально, потому что бой продолжается. Джессика оказалась на настиле, но я не знала, насколько сильно она оказалась потрясена моим ударом. Я не думала о нокауте до тех пор, пока судьи не остановили бой. Я вернулась в свой угол, и увидела, что Ай не может подняться. Но в начале об этом сложно думать.



Прежде всего, это ММА и мы ради этого и тренируемся. Если ты не можешь нокаутировать соперника таким образом, то нокаутируют тебя. Никому не хочется подобного исхода. Поэтому мы и тренируемся, чтобы стать сильнее соперников. Каждый знает, что его может ждать после выхода в октагон», — приводит слова Валентины Шевченко MMAFightig.