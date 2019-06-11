А. Нурмагомедов: меня интересует не бой Хабиба, а женятся ли Махачев и Уланбеков
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца MMA и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что товарищам сына нужно быстрее жениться. По словам Абдулманапа, это гораздо более важный вопрос, чем титульный бой Хабиба с Дастином Порье.
«В этом году меня больше беспокоит не чемпионский бой Хабиба, а женится Ислам Махачев или нет, женится Тагир Уланбеков или нет.
Это ребята, которым уже 27 лет. Свободные, окончившие вузы, мастера спорта международного класса.
Мне надо, чтобы они женились и вели семейный образ жизни. Почему? У них появились деньги, появились машины, появилась возможность выбора, чего я очень не люблю.
Вместе с этим я очень не люблю заставлять», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Учительская газета»
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Все билеты на бой Нурмагомедова и Порье были распроданы за два дня
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