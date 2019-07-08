Масвидаль: если хотите увидеть настоящее насилие, зовите меня

Боец UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал победу над Беном Аскреном на турнире UFC 239. Масвидаль установил рекорд организации, нокаутировав соперника ударом коленом в голову уже на пятой секунде.
«Я иду за чемпионским поясом. Вы знаете, кто заслуживает этот пояс. Я заслужил право на титульный бой. И после такого боя с Аскреном я даже не хочу ничего говорить, пусть говорят фанаты. Они платят нам за то, чтобы мы дрались. Если вы хотите видеть в октагоне настоящего бойца, а не парня, который говорит о боях в социальных сетях, это я. Аскрен много пишет в своём «твиттере», а потом выходит и падает, не сумев нанести ни одного удара.
Не знаю, кто получит следующий титульный боя. Но я уже показал, на что способен. Если хотите увидеть настоящее насилие, знаете, кого нужно звать! Если вам нужны бойцы, которые много говорят на пресс-конференциях и много пишут в соцсетях, вы тоже знаете, кто это», — приводит слова Масвидаля Sherdog.
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