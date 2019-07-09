Аскрен — о нокауте: всегда думал, что невозможно попасться на такой удар

Боец ММА Бен Аскрен прокомментировал поражение от Хорхе Масвидаля на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе. Бой был остановлен уже на пятой секунде после того, как Аскрен пропустил удар коленом в голову. Масвидаль установил новый рекорд UFC, раньше так рано бои не останавливали.

«Мне нечего скрывать. Такие вещи происходят, иногда проигрываешь. Вечер субботы, безусловно, не был идеальным. Но мне не на что жаловаться.

Все беспокоились за меня больше, чем я сам. У меня нет никаких болей, всё в порядке. Ничего не болит. Да, всё было быстро, я установил рекорд.

Я был готов к таким ударам коленом, знал, что Масвидаль может попробовать сделать что-то сумасшедшее. Если вы помните его бой с Тиллом, то он на первых секундах ударил его ниже пояса.

И я всегда думал, что невозможно попасться на удар коленом в полёте. Как можно такое упустить?! Но затем я пересмотрел повтор. Мне не нравится Хорхе, но он всё сделал здорово, очень быстрый и мощный удар.

Слышал разговоры, что Масвидалю повезло. Нет, это не так. Чтобы нанести такой удар коленом, нужно обладать мастерством. Я бы так не смог», — сказал Аскрен в эфире шоу Ариэля Хельвани.