Ковингтон: Аскрен переоценён, пусть возвращается в Азию к остальным отбросам

Боец UFC Колби Ковингтон прокомментировал поражение Бена Аскрена от Хорхе Масвидаля на турнире UFC 239. Масвидаль установил новый рекорд UFC, отправив соперника в нокаут уже на пятой секунде. Хорхе провёл эффектный приём, пробив сопернику коленом в голову. Для Аскрена это поражение стало первым в карьере.

«Я предупреждал и неоднократно говорил, что Аскрена ударят коленом в лицо. Он прёт вперёд, опустив голову. Он не пытается пробить, когда старается сделать тейкдаун. Он именно так вёл себя во время поединка с Робби Лоулером. Поэтому я знал, как будет проходить бой с Масвидалем.

Бен — переоценённый боец. Он умеет лишь бороться. Ему стоит вернуться в Азию к остальным отбросам», — цитирует Ковингтона MMA Fighting.