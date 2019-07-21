Турман: хотел бы провести реванш с Пакьяо

Бывший чемпион WBA в полусреднем весе 30-летний американец Кит Турман прокомментировал поражение в поединке с регулярным чемпионом WBA 40-летним Мэнни Пакьяо и заявил, что хотел бы провести реванш с филиппинцем.
«Пакьяо действительно великий чемпион. Это была отличная ночь бокса. Я бы хотел провести с ним матч-реванш», – заявил Турман после окончания встречи.
На прошедшем в Лас-Вегасе (США) вечере профессионального бокса Пакьяо победил Турмана раздельным решением судей — 113-114, 115-112, 115-112.
В рамках вечера также состоялось ещё несколько поединков. В одном из них 30-летний российский боксёр Сергей Липинец одержал досрочную победу над уроженцем Филиппин Джаяром Инсоном техническим нокаутом во втором раунде и завоевал титул WBO в полусреднем весе.
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