А. Нурмагомедов: Хабиб растёт в ударной технике, у нас есть сюрпризы для Порье

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, рассказал о подготовке сына к бою с Дастином Порье.
«Мы сделали огромный объём работы у себя в селении. Хабиб был с семьёй, бегал по тропинкам детства. Он был очень рад, что знает каждый куст. Это был очень хороший месяц, мы набрали необходимый объём физической нагрузки.
Сейчас он поехал в США на сборы и будет готовиться там, ребята из команды и тренер Хавьер Мендес помогают ему. Надо отметить, что Хабиб растёт в ударной технике. У нас уже есть домашние заготовки, сюрпризы для Дастина Порье. В середине второго — начале третьего раунда вы их увидите.
Хабиб включит турборежим. У нас будут сюрпризы по ударной технике. Почему бы Хабибу не поработать ногами, коленями? У него хорошие удары получаются с колена в прыжке. Боксёр выбирает дистанцию, а с дистанции в прыжке можно подготовить хороший удар в корпус», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.
Напомним, Нурмагомедов и Порье встретятся на вечере боёв UFC 242, который состоится 7 сентября.
- 23 июля 2019
-
11:59
-
11:07
-
10:29
-
00:59
- 22 июля 2019
-
23:54
-
22:24
-
21:46
-
20:57
-
19:41
-
18:41
-
17:33
-
16:10
-
15:21
-
14:17
-
13:37
-
11:47
-
10:48
-
01:01
- 21 июля 2019
-
23:39
-
22:56
-
21:49
-
20:46
-
19:44
-
19:36
-
18:56
-
17:42
-
16:58
-
16:44
-
15:23
-
14:51
-
13:58
-
12:31
-
11:34
-
10:59
-
10:19