А. Нурмагомедов: Хабиб растёт в ударной технике, у нас есть сюрпризы для Порье

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, рассказал о подготовке сына к бою с Дастином Порье.



«Мы сделали огромный объём работы у себя в селении. Хабиб был с семьёй, бегал по тропинкам детства. Он был очень рад, что знает каждый куст. Это был очень хороший месяц, мы набрали необходимый объём физической нагрузки.



Сейчас он поехал в США на сборы и будет готовиться там, ребята из команды и тренер Хавьер Мендес помогают ему. Надо отметить, что Хабиб растёт в ударной технике. У нас уже есть домашние заготовки, сюрпризы для Дастина Порье. В середине второго — начале третьего раунда вы их увидите.



Хабиб включит турборежим. У нас будут сюрпризы по ударной технике. Почему бы Хабибу не поработать ногами, коленями? У него хорошие удары получаются с колена в прыжке. Боксёр выбирает дистанцию, а с дистанции в прыжке можно подготовить хороший удар в корпус», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.



Напомним, Нурмагомедов и Порье встретятся на вечере боёв UFC 242, который состоится 7 сентября.

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