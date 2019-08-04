Валентина Шевченко тепло поздравила сестру с победой в UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко тепло поздравила родную сестру Антонину с победой, завоёванной на турнире UFC on ESPN 5. Поздним вечером 3 августа мск Шевченко-старшая в напряжённом бою удушающим приёмом справилась с Люсией Пудиловой, одержав вторую победу в карьере в UFC.
На поединке присутствовала Валентина Шевченко, которая после завершения схватки вышла в октагон и обняла сестру. После Валентина выложила несколько постов на своей официальной странице в «Инстаграме», поздравив Антонину с победой.
«Поздравляю мою дорогую сестру. Большая победа. Удушающий приём во втором раунде. Рада и очень горжусь тобой», — написала Валентина на своей странице.
Видео объятий сестёр можно посмотреть на странице UFC Espanol в «Твиттере». Пост с поздравлением доступен на странице Валентины Шевченко в «Инстаграме».
- 4 августа 2019
-
11:32
-
11:21
-
10:48
-
09:20
-
08:48
-
07:43
-
05:24
-
01:07
- 3 августа 2019
-
23:59
-
22:44
-
21:21
-
20:59
-
19:52
-
18:18
-
16:09
-
15:37
-
14:18
-
13:37
-
12:49
-
11:01
-
10:10
-
09:25
-
01:05
- 2 августа 2019
-
23:56
-
22:59
-
21:47
-
20:59
-
19:53
-
18:36
-
17:28
-
17:09
-
16:11
-
15:23
-
14:30
-
13:30