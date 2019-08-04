Валентина Шевченко тепло поздравила сестру с победой в UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко тепло поздравила родную сестру Антонину с победой, завоёванной на турнире UFC on ESPN 5. Поздним вечером 3 августа мск Шевченко-старшая в напряжённом бою удушающим приёмом справилась с Люсией Пудиловой, одержав вторую победу в карьере в UFC.

На поединке присутствовала Валентина Шевченко, которая после завершения схватки вышла в октагон и обняла сестру. После Валентина выложила несколько постов на своей официальной странице в «Инстаграме», поздравив Антонину с победой.

«Поздравляю мою дорогую сестру. Большая победа. Удушающий приём во втором раунде. Рада и очень горжусь тобой», — написала Валентина на своей странице.

Видео объятий сестёр можно посмотреть на странице UFC Espanol в «Твиттере». Пост с поздравлением доступен на странице Валентины Шевченко в «Инстаграме».