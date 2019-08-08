В. Шевченко: Дэна Уайт — хороший человек

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко отказалась комментировать конфликт между президентом организации Дэной Уайтом и экс-чемпионкой лиги Крис Сайборг, которая недавно потеряла место в UFC. Вместе с тем она подчеркнула, что считает Уайта «хорошим человеком».

«Я не обращаю внимание на то, что случилось между Дэной и Крис. Но могу вам сказать, что Уайт — очень хороший человек. Он очень вежливый и приветливый. Он всегда заботится о бойцах. Если он говорит, что позаботится о тебе, вы можете быть уверены, что так и будет. Он хочет, чтобы жизнь бойца UFC была хороша. Наша организация является крупнейшей в мире единоборств, так что речь не только о нём, но о всех вовлечённых в неё людях. Отношение к бойцам уникальное. Я никогда не встречала ничего подобного в других лигах», — приводит слова Шевченко MMA Fighting.