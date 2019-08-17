Источник: пожилой мужчина спровоцировал Макгрегора на удар

15 августа Сеть взорвало видео с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. На записи был показан инцидент в одном из пабов Ирландии, который произошёл ещё в апреле 2019 года. В его ходе боец ударил по лицу пожилого человека. Информации о деталях происшествия было крайне мало. Сообщалось, что Макгрегор решил применить рукоприкладство после того, как посетитель питейного заведения отказался выпить виски, производимый компанией Конора.

Теперь же источники издания Irish Mirror сообщают, что причина удара крылась не в отказе пострадавшего выпить, а в том, что он позволил себе оскорбления. Когда Конор вызвался угостить всех виски, пожилой мужчина не просто выразил нежелание пить.

«Я не хочу пить это дерьмо. Мне не нужна твоя выпивка», — сказал мужчина. После этого Конор сорвался и решил ударить посетителя паба.

Инцидент прокомментировали президент UFC Дэна Уайт и целый ряд бойцов, в том числе Хабиб Нурмагомедов.

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