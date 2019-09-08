Дэна Уайт выложил видео с ночным Дагестаном после победы Хабиба

В Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В его главном поединке выступили Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Хабиб уверенно выиграл в первом раунде, а во втором пропустил несколько жёстких ударов, тем не менее также записал себе в актив пятиминутку.

В третьем раунде Порье попытался провести удушающий приём, но Хабиб перехватил атаку соперника и сам провёл удушающий приём, оформив досрочную победу.

После завершения поединка президент UFC Дэна Уайт в своём «инстаграме» опубликовал видео с ночным Дагестаном.

Видео доступно в «инстаграме» Дэна Уайта.

Для Порье это поражение стало первым с 2016 года. Нурмагомедов же во второй раз защитил титул чемпиона, одержав 28-ю победу в карьере.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.