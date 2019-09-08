Дзюба: Фергюсон — тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем
Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба признался, что хочет, чтобы чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов с американцем Тони Фергюсоном.
«Я думаю, это будет очень крутой бой. Вот этот бой я жду. Хочу понять, кто же самый крутой в этом дивизионе. Фергюсон — тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем», — приводит слова Дзюбы Sport24.
Хабиб на турнире UFC 242 одержал победу удушающим приёмом над американцем Дастином Порье, сломив сопротивление соперника в третьем раунде. Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. Эта победа стала для него 28 в смешанных единоборствах, при этом он не потерпел ни одного поражения.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
Вартанян: Хабиб — неоспоримый чемпион? Только после победы над Фергюсоном
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