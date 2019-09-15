Фьюри победил Уаллина единогласным решением судей

В американском Лас-Вегасе состоялся вечер профессионального бокса, в главном бою которого экс-чемпион мира в супертяжёлой весовой категории Тайсон Фьюри победил шведского боксёра Отто Уаллина единогласным решением судей.



Вопреки прогнозам, предрекавшим Фьюри досрочную победу, бой продлился все 12 раундов. Счет судейских записок: — 116-112, 117-111, 118-110. Следующим соперником Фьюри станет чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер, первый бой с которым завершился вничью. Их повторная встреча запланирована на февраль 2020 года.



Также сообщалось, что бой с Фьюри может провести российский боксёр Александр Поветкин. Об этом заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Спарринг-партнёр Уаллина: Отто может выстоять 12 раундов с Фьюри и победить