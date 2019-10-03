Тактаров вызвал на бой Харитонова
Бывший боец смешанных единоборств 52-летний Олег Тактаров бросил вызов Сергею Харитонову, другому бойцу MMA, записав видеообращение в своём «инстаграме». Последний бой 39-летний Харитонов провёл в августе 2019 года, когда победил американца Мэтта Митриона.
«Я официально вызываю Сергея Харитонова на бой. Давай начнём пока с борьбы, чтобы я тебя не травмировал. Просто пока поборемся. Я по-стариковски тебя готов немножко поломать, в партере или стойке. Может, ты чему-то научишься и будешь прославлять родину на международной арене. Сейчас ты у нас великий», — сказал Тактаров.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Ранее Тактаров отреагировал на потасовку Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, посчитав её постановкой.
«Клоунада». Тактаров не поверил в искренность эмоций Емельяненко и Кокляева
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