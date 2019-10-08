А. Емельяненко запустил флешмоб «Вызови Емельяненко на бой!»
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в иронической форме прокомментировал стремление спортсменов обращаться друг к другу с призывами подраться, записав видеообращение в своём «инстаграме».
«Сейчас, смотрю, мода пошла вызывать Емельяненко на бой. Вызывают абсолютно все, даже те, кто драться не умеет. Почему-то думают, что они хорошие бойцы.
Давайте так: запустим флешмоб и назовём его «Вызови Емельяненко на бой!» — сказал боец.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Инстаграме».
Следующим соперником Емельяненко станет российский стронгмен Михаил Кокляев. Бой, запланированный на 29 ноября, пройдёт по правилам бокса. Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, дал прогноз на исход поединка.
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