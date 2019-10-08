Спонг — о проваленном допинг-тесте: это подстава

Голландский боксёр Тайрон Спонг прокомментировал проваленный допинг-тест перед боем с Александром Усиком.
«Это подстава. Я никогда не принимал препараты, указанные в отчете VADA. Я попросил компанию Matchroom публично объявить, что допинг-тест, который я сдавал всего несколько дней назад, был чист.
Я согласился на тестирование VADA, поскольку мне абсолютно нечего скрывать. Теперь я постараюсь использовать все возможности в юридической плоскости, включая требование о возмещении ущерба», — цитирует Спонга BoxingScene.
Напомним, ранее промоутер Усика Эдди Хирн сообщил, что Добровольное антидопинговое агентство связалось с командой украинского боксёра и сообщило, что допинг-тест Спонга оказался положительным.
На счету Спонга 14 боёв, в которых он одержал 14 побед (13 нокаутом). У Усика 16 побед в 16 боях (12 нокаутом).
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