Промоутер Усика объяснил, почему Александр не станет драться с Устиновым

Александр Красюк, промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика, рассказал, почему его подопечный не станет выходить на ринг с 42-летним Александром Устиновым.
12 октября Усик должен был сразиться с голландцем Тайроном Спонгом, однако тот провалил допинг-тест. Российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что Устинов согласился заменить Спонга в бою с Усиком.
«Устинов слаб для Усика. Ему 42 года, три поражения в последних четырёх поединках.
Например, слетевший из-за допинга Спонг моложе на восемь лет и ни разу не проиграл в боксе. Соперник Усика просто должен быть хорош», — приводит слова Красюка «Матч ТВ».
На счету Устинова 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед и потерпел 4 поражения.
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