«Хабиб размажет Тони». Тренер Нурмагомедова — о возможном бое с Фергюсоном

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как его подопечный стал бы действовать в поединке с американцем Тони Фергюсоном. Фергюсон считается одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова.

«Тони попытаемся перевести в партер. С этой позиции он станет работать локтями и попытается выйти на болевой или удушающий приём. Но считаю, что Фергюсон помимо рассечений от ударов локтем ничего не сможет сделать с Хабибом, хотя его тренеры наверняка думают иначе.

Считаю, Хабиб размажет Тони. Но они оба выдающиеся бойцы», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу AKA Fight News.

Ранее американский боец Джастин Гэтжи выразил желание сразиться с Нурмагомедовым, пока тот не завершил карьеру.