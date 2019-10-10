«Хабиб размажет Тони». Тренер Нурмагомедова — о возможном бое с Фергюсоном
Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как его подопечный стал бы действовать в поединке с американцем Тони Фергюсоном. Фергюсон считается одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова.
«Тони попытаемся перевести в партер. С этой позиции он станет работать локтями и попытается выйти на болевой или удушающий приём. Но считаю, что Фергюсон помимо рассечений от ударов локтем ничего не сможет сделать с Хабибом, хотя его тренеры наверняка думают иначе.
Считаю, Хабиб размажет Тони. Но они оба выдающиеся бойцы», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу AKA Fight News.
Ранее американский боец Джастин Гэтжи выразил желание сразиться с Нурмагомедовым, пока тот не завершил карьеру.
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