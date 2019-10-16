Нурмагомедов показал фото с тренировки с братом

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, помог двоюродному брату Умару Нурмагомедову в подготовке к поединку на турнире GFC 20 в Узбекистане. Соперником 23-летнего Умара в поединке, запланированном на 23 ноября, станет Никита Чистяков.

«Братишка тоже пашет. Готовится к бою, который пройдёт в Узбекистане, на турнире GFC 20. Я тоже тренируюсь вроде, готовлюсь к следующему году», — подписал фотографии Хабиб.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб следующий бой проведёт в начале 2020 года. Одним из возможных его соперников считается американец Тони Фергюсон, поединок с которым уже не раз срывался в предыдущие годы.

Нурмагомедов рассказал, как в 14 лет поборолся с другом отца