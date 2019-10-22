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Российский боец UFC назвал причины популярности Нурмагомедова

Российский боец UFC назвал причины популярности Нурмагомедова
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, рассказал, почему, по его мнению, так популярен Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгком весе.

«Он выделяется своей воспитанностью. Показывает, как надо себя вести, как нужно уважать старших. Он показывает, как уважает других, и все начинают уважать его. Всё возвращается», — цитирует Эмеева «Советский спорт».

Также Эмеев подчеркнул, что победы Хабиба принадлежат не только ему самому.

«Все его победы не только его личные. Это победы всей страны.

Когда он завершит карьеру, в графе поражений должен быть ноль. Уверен, что у него всё для этого есть. В течение следующих трёх лет ни у кого нет шансов его победить», — добавил он.

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