Нурмагомедов не станет провоцировать Макгрегора во время его визита в Москву

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, не станет устраиваить провокаций в адрес Конора Макгрегора, который сегодня, 24 октября, проведёт пресс-конференцию в Москве. Об этом сообщили в команде Нурмагомедова.

«Хабиб не в Москве. Мы не планировали и не будем ничего подобного делать», — цитирует представителя команды Нурмагомедова ТАСС.

Макгрегор в поединке 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. После боя завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена — на девять месяцев.

В апреле 2018 года Макгегор в Нью-Йорке напал на автобус с бойцами UFC, в числе которых был Нурмагомедов. Позднее спортсмен был приговорён к исправительным работам и штрафу.

Макгрегор признал, что планирует реванш с Нурмагомедовым