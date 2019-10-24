Нурмагомедов не станет провоцировать Макгрегора во время его визита в Москву

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, не станет устраиваить провокаций в адрес Конора Макгрегора, который сегодня, 24 октября, проведёт пресс-конференцию в Москве. Об этом сообщили в команде Нурмагомедова.
«Хабиб не в Москве. Мы не планировали и не будем ничего подобного делать», — цитирует представителя команды Нурмагомедова ТАСС.
Макгрегор в поединке 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. После боя завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена — на девять месяцев.
В апреле 2018 года Макгегор в Нью-Йорке напал на автобус с бойцами UFC, в числе которых был Нурмагомедов. Позднее спортсмен был приговорён к исправительным работам и штрафу.
- 24 октября 2019
-
10:32
-
09:45
-
09:34
-
03:20
-
01:04
-
00:30
- 23 октября 2019
-
23:27
-
23:18
-
22:26
-
21:05
-
20:55
-
19:54
-
18:42
-
17:26
-
16:14
-
15:00
-
14:11
-
13:06
-
12:26
-
12:14
-
11:25
-
10:54
-
10:25
-
09:55
-
09:08
-
00:40
-
00:26
- 22 октября 2019
-
23:40
-
22:29
-
21:23
-
20:21
-
19:14
-
18:20
-
17:16
-
15:57