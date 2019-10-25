Нурмагомедов сдал более 40 допинг-тестов в UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, сдал более 40 допинг-тестов за карьеру в организации, рассказали в команде спортсмена. Все допинг-пробы оказались отрицательными.
«Хабиб сдал более 40 чистых тестов», — цитирует представителя команды Нурмагомедова ТАСС.
Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Первый бой под эгидой UFC он провёл в январе 2012 года. Всего на его счету 28 побед в 28 поединках, в том числе 12 в UFC.
Вчера, 24 октября, Москву посетил ирландский боец Конор Макгрегор, бывший соперник Нурмагомедова. На пресс-конференции Макгрегор позволил себе выпады в адрес Хабиба и Дагестана. Дагестанцы, узнав о словах Макгрегора, пожелали с ним разобраться.
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