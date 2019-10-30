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Дебют Гассиева в супертяжёлом весе снова могут перенести

Дебют Гассиева в супертяжёлом весе снова могут перенести
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Дебют российского боксёра, бывшего чемпиона мира Мурата Гассиева в тяжёлом весе снова могут перенести. Об этом сообщили в команде спортсмена. Гассиев должен встретиться с американцем Джоуи Давейко.

«Бой с Давейко планируется на 21 декабря. Но может быть перенесён, поскольку в настоящий момент не ясно, успеет ли Мурат как следует подготовиться», — приводит слова представителя команды Гассиева ТАСС.

Изначально предполагалось, что Гассиев дебютирует в тяжёлом весе в августе, однако спортсмен не успел полностью восстановиться. Затем планировался бой Гассиева и Давейко в андеркарде дебютного боя Александра Усика в тяжёлом весе 12 октября.

Гассиев провёл на профессиональном ринге 27 боёв, в которых одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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