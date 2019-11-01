Стали известны гонорары Ковалёва и Альвареса за бой
В ночь со 2 на 3 ноября мск в Лас-Вегасе состоится боксёрский поединок, в котором примут участие чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалёв и мексиканец Сауль Альварес, чемпион мира в среднем весе по версии трёх организаций. Ковалёв получит за бой $ 3 млн, а Альварес — $ 35 млн, сообщает Sporting News.
Последним соперником Ковалёва был британец Энтони Ярд, которого он победил в августе 2019 года. Альварес в мае 2019 года победил американца Дэниела Джейкобса.
На счету Альвареса 55 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 52 победы и потерпел одно поражение, а ещё два боя завершились вничью. У Ковалёва 34 победы, 3 поражения и одна ничья.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес.
Тренер Ковалёва намекнул на возможное судейство в пользу Альвареса
- 1 ноября 2019
-
11:36
-
11:17
-
11:00
-
10:32
-
10:02
-
09:17
-
08:11
-
00:59
-
00:47
-
00:41
- 31 октября 2019
-
23:37
-
22:39
-
22:14
-
19:47
-
18:31
-
17:30
-
16:00
-
14:56
-
14:36
-
14:28
-
13:58
-
13:35
-
12:54
-
12:03
-
11:31
-
10:30
-
10:01
-
09:26
-
08:53
-
03:31
-
00:11
- 30 октября 2019
-
22:41
-
20:57
-
19:10
-
18:15
Партнерский контент