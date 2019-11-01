Стали известны гонорары Ковалёва и Альвареса за бой

В ночь со 2 на 3 ноября мск в Лас-Вегасе состоится боксёрский поединок, в котором примут участие чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалёв и мексиканец Сауль Альварес, чемпион мира в среднем весе по версии трёх организаций. Ковалёв получит за бой $ 3 млн, а Альварес — $ 35 млн, сообщает Sporting News.

Последним соперником Ковалёва был британец Энтони Ярд, которого он победил в августе 2019 года. Альварес в мае 2019 года победил американца Дэниела Джейкобса.

На счету Альвареса 55 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 52 победы и потерпел одно поражение, а ещё два боя завершились вничью. У Ковалёва 34 победы, 3 поражения и одна ничья.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес.