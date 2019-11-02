Макгрегор рассказал, кого считает фаворитом боя Диаз — Масвидаль

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля, который состоится на турнире UFC 244.

«Думаю, Диаз одержит победу. Он обладает более качественными боксёрскими навыками, у него гораздо больше опыта. Да, у Масвидаля две победы, и мне нравится, что он сейчас прогрессирует и находится на подъёме.

В нашем виде спорта очень быстро забывают классных бойцов. Я надеюсь, что Диаз напомнит о себе. Он сейчас находится в отличной ситуации», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

Бой будет проходить в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Диаз — Масвидаль.