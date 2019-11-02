Макгрегор рассказал, кого считает фаворитом боя Диаз — Масвидаль
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля, который состоится на турнире UFC 244.
«Думаю, Диаз одержит победу. Он обладает более качественными боксёрскими навыками, у него гораздо больше опыта. Да, у Масвидаля две победы, и мне нравится, что он сейчас прогрессирует и находится на подъёме.
В нашем виде спорта очень быстро забывают классных бойцов. Я надеюсь, что Диаз напомнит о себе. Он сейчас находится в отличной ситуации», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.
Бой будет проходить в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Диаз — Масвидаль.
Диаз и Масвидаль прошли взвешивание перед турниром UFC 244
- 2 ноября 2019
-
22:41
-
21:57
-
21:31
-
20:35
-
19:31
-
18:35
-
18:19
-
17:35
-
16:49
-
15:19
-
14:30
-
14:00
-
13:01
-
12:07
-
11:33
-
09:49
-
08:26
-
07:42
-
04:11
-
02:48
-
00:21
- 1 ноября 2019
-
23:32
-
22:47
-
21:13
-
20:33
-
19:43
-
19:37
-
18:47
-
17:34
-
17:12
-
16:08
-
15:10
-
14:16
-
13:41
-
12:51
Партнерский контент