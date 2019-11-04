Кремлёв: Альварес ничего не показал, только защищался

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал поединок Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса, который состоялся ранним утром 3 ноября мск и закончился победой мексиканского боксёра техническим нокаутом в 11-м раунде.
«Бой был равный, я бы не сказал, что Сергей проигрывал. Он много передней рукой работал, это хорошо. Но в боксе тяжело без права на ошибку.
Видимо, он чуть-чуть не углядел, пропустил удар. Я думаю, что нельзя расстраиваться. Он бой хороший показал, мог, конечно, и лучше, была возможность и выиграть.
Серёга только передней рукой работал, а вот задней правой совсем почему-то не бил, плюс не хватило агрессии. Альварес, по-моему, ничего такого не показал, защищался большинство времени», — цитирует Кремлёва ТАСС.
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