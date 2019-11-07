Махачев подтвердил готовность сразиться с Кевином Ли

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев подтвердил, что готов выйти в октагон с Кевином Ли. Ранее Ли сказал, что хотел бы подраться с Махачевым и его пригласили провести бой в России, но затем передумал и заявил, что его интересуют более статусные соперники, в частности Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе.

«Надеюсь, что я получу бой с Кевином Ли. Меня не надо спрашивать, хочу ли я с ним боя. Пусть просто отправят контракт. В любом месяце. Я даже готов ждать до февраля или марта, но предварительно мне бы хотелось вернуться в январе.

Я не знаю, зачем он говорит обо мне, а потом через несколько дней говорит, что я ему не очень интересен. Не могу понять его. Наверное, он знает, что разговоры обо мне вызывают ажиотаж, и потому делает это.

Если не Ли, то я готов ждать соперников из топ-10 до февраля или марта. Если нет, то хочу подраться в январе», — сказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

Отец Хабиба пригласил Кевина Ли провести бой в России