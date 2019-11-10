Волков: надеюсь, благодаря победе над Харди удастся вернуться на успешную волну

Российский боец ММА Александр Волков дал комментарий после боя с американцем Грегом Харди, который состоялся на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Российский боец победил единогласным решением судей.

«Посещали ли меня дурные мысли в последние секунды боя, после того как я проиграл Льюису в прошлый раз в конце поединка? Да, дурные мысли были, но даже не у меня, а у секундантов. Угол кричал мне: «Саня, 20 секунд, держись». С одной стороны смешно, а с другой стороны грустно. Поражение от Льюиса было болезненным. Надеюсь, благодаря этой победе удастся вернуться на успешную волну», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию вечера боёв UFC Fight Night 163.