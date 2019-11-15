Кокляев показал, как в 2013 году поднимал штангу весом свыше 400 кг. Видео

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в своём «инстаграме» видео 2013 года, на котором он поднимает штангу весом в 402 килограмма. В тот период Кокляев готовился к соревнованию по силовой атлетике под названием World’s Strongest Man.

Кокляеву несколько раз удалось поднять штангу выше колен.

«402 кг. Так было надо. 2013 год. Подготовка к World’s Strongest Man», — подписал видео стронгмен.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» Кокляев проведёт поединок с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Спортсмены сразятся по правилам бокса.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

Кокляев показал, как поднимал штангу в 16 лет