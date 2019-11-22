Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Такое удовольствие получил». Нурмагомедов опять вспомнил победу над Макгрегором

«Такое удовольствие получил». Нурмагомедов опять вспомнил победу над Макгрегором
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, рассказал, что считает победу над ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях, главным достижением в карьере. Нурмагомедов победил Макгрегора, который не раз оскорблял его, в титульном поединке в октябре 2018 года, применив болевой приём в четвёртом раунде.

«Ему нельзя было проиграть. Я считаю большим достижением, что после всех его высказываний и интервью я от души заткнул его. Такое удовольствие получил», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Макгрегор, после того как уступил Нурмагомедову, больше не выступал в смешанных единоборствах. Ожидается, что его возвращение в октагон состоится в январе 2020 года.

Нурмагомедов объяснил, почему отказывает Макгрегору в реванше
Хабиб назвал Макгрегора идиотом и объяснил, почему не реагирует на оскорбления
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019