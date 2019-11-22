«Такое удовольствие получил». Нурмагомедов опять вспомнил победу над Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, рассказал, что считает победу над ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях, главным достижением в карьере. Нурмагомедов победил Макгрегора, который не раз оскорблял его, в титульном поединке в октябре 2018 года, применив болевой приём в четвёртом раунде.
«Ему нельзя было проиграть. Я считаю большим достижением, что после всех его высказываний и интервью я от души заткнул его. Такое удовольствие получил», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.
Макгрегор, после того как уступил Нурмагомедову, больше не выступал в смешанных единоборствах. Ожидается, что его возвращение в октагон состоится в январе 2020 года.
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