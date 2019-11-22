Бой между Лебедевым и Мчуну пройдёт в красноярском Дворце спорта имени Ярыгина

Бой между россиянином Денисом Лебедевым и (32-2, 23 КО) и южноафриканцем Табисо Мчуну (21-5, 13 КО) состоится 21 декабря в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Эта арена вмещает в себя больше 5000 зрителей, учитывая места в партере. К зимней Универсиаде 2019 года Дворец спорта имени Ивана Ярыгина был реконструирован, и во время этого турнира на территории стадиона проходили соревнования по керлингу.
На кону поединка между Лебедевым и Мчуну будет стоять вакантный титул WBC Silver в первом тяжёлом весе.
Также 21 декабря в Красноярске на ринг выйдет ещё один российский боксёр первого тяжёлого веса — бывший обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов, который проведёт свой первый бой после июньского поражения от Илунги Макабу в Екатеринбурге.
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