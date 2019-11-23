Тренер Аскрена: приди Бен в UFC раньше, он был бы чемпионом

Тренер бывшего чемпиона Bellator и ONE FC Бена Аскрена Дюк Руфус считает, что его подопечный выбрал неправильное время для перехода в UFC. По словам специалиста, если бы американец решился на подписание контракта с UFC раньше, то стал бы чемпионом организации.

«Если бы он пришёл в UFC на несколько лет раньше, он был бы чемпионом. Он стал бы чемпионом трёх промоушенов — Bellator, ONE и UFC. Я убеждён в этом. К сожалению, обстоятельства и время сыграли против нас. Я видел, как он делал в клетке особенные вещи, но иногда время в нашем спорте играет против нас самих. Что касается его травмы, то последний тренировочный лагерь прошёл затруднительно. Бен перебарывал себя. Я не ищу ему оправданий, но повреждение очень влияло на него», — приводит слова Руфуса MMA Fighting.

Недавно Бен Аскрен объявил о завершении карьеры, сославшись на необходимость проведения операции на тазобедренном суставе. В UFC американец успел провести три боя, уступив в двух из них.