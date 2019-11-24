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Ортис: кажется, рефери отсчитывал быстрее, чем обычно

Ортис: кажется, рефери отсчитывал быстрее, чем обычно
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Экс-претендент на титул чемпиона мира Луис Ортис поделился впечатлениями от досрочного поражения в титульном бою с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. По словам кубинца, рефери во время нокдауна отсчитывал до десяти быстрее, чем это бывает всегда.

«Это бокс. Я говорил, что кто-то из нас проиграет нокаутом и бой не пройдёт все двенадцать раундов. Я разочарован, ведь мне удавалось неплохо боксировать. Когда упал в нокдаун, мой разум был ясным. Когда рефери досчитал до семи, попытался встать. Но, кажется, рефери отсчитывал быстрее, чем обычно», — приводит слова Ортиса BoxingScene.

Луис Ортис проиграл Деонтею Уайлдеру нокаутом в седьмом раунде. Это поражение для кубинца стало вторым в карьере.

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