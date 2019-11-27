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Фьюри: Уайлдер проигрывал в каждом раунде этому 50-летнему старику Ортису

Фьюри: Уайлдер проигрывал в каждом раунде этому 50-летнему старику Ортису
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри поделился мнением о своём будущем сопернике, действующем чемпионе мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтее Уайлдере. Ожидается, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.

«В бою с Ортисом Уайлдер был ужасен. Он проигрывал в каждом раунде этому 50-летнему старику, а нокаутировать смог, только когда Ортис замедлился. У Деонтея есть только удар. Я отправлю его в школу. Во втором бою это будет заметнее, чем в первом», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.

Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.

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