Уайлдер: меня ждёт быстрое возвращение, но я буду готов к бою с Фьюри

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о своём будущем сопернике, бывшем чемпионе мира Тайсоне Фьюри. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.



«Я надеюсь, что Фьюри будет готов, потому что я буду. Я в отличной форме, меня ждёт быстрое возвращение. Я не делал подобного с самого начала карьеры, но это сделает меня только лучше. Частые выступления против подобного уровня соперников, против которых я выступаю, помогут мне быстро вернуться. Я желаю им удачи. Надеюсь, что тренерский штаб Фьюри сделал достаточно заметок, поскольку я уже готов», — приводит слова Деонтея Уайлдера BoxingScene.



В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.



Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.