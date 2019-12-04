Джошуа не исключил третьего боя с Руисом
Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа, выступающий в тяжёлой весовой категории, предположил, что матч-реванш с Энди Руисом станет не последней встречей соперников на ринге. В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Реванш состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.
«Это не последний раз, когда я встречусь с Энди Руисом на ринге. Думаю, у нас получаются классные поединки. Мы точно проведём третий бой.
Полагаю, что в субботу всё закончится нокаутом. Этого люди и хотят: кровь и нокауты. Моя цель — победа», — приводит слова Джошуа The Guardian.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа.
Джошуа и Руис провели открытую тренировку. Видео
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