Ф. Емельяненко попросил помолиться за него перед боем с Джексоном
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко обратился к болельщикам в преддверии поединка с американцем Куинтоном Джексоном. Бойцы сразятся на турнире Bellator в Японии 29 декабря.
«Сейчас очень серьёзные нагрузки. Прошу ваших молитв. Буду стараться победить», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Сергея Лодыги.
Последний бой 43-летний Емельяненко провёл в январе, когда проиграл американцу Райану Бейдеру, который нокаутировал соперника в первом раунде. Всего на счету российского бойца 45 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед (в том числе 14 нокаутом) и потерпел 6 поражений, а ещё один бой признали несостоявшимся.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Емельяненко — Джексон.
Стали известны цены на билеты на следующий бой Ф. Емельяненко
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