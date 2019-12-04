Ф. Емельяненко попросил помолиться за него перед боем с Джексоном

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко обратился к болельщикам в преддверии поединка с американцем Куинтоном Джексоном. Бойцы сразятся на турнире Bellator в Японии 29 декабря.

«Сейчас очень серьёзные нагрузки. Прошу ваших молитв. Буду стараться победить», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Сергея Лодыги.

Последний бой 43-летний Емельяненко провёл в январе, когда проиграл американцу Райану Бейдеру, который нокаутировал соперника в первом раунде. Всего на счету российского бойца 45 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед (в том числе 14 нокаутом) и потерпел 6 поражений, а ещё один бой признали несостоявшимся.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Емельяненко — Джексон.