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Рой Джонс объяснил, почему Джошуа не стоило просить реванша у Руиса

Рой Джонс объяснил, почему Джошуа не стоило просить реванша у Руиса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс рассказал, почему, по его мнению, Энтони Джошуа не стоило сразу же стремиться к матчу-реваншу с Энди Руисом, который неожиданно победил его в июне 2019 года. Второй поединок Руис — Джошуа состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде послезавтра, 7 декабря.

«Если ты бился с Руисом, отправил его в нокдаун, но он поднялся и победил, то это тоже о чём-то говорит. Энди — отличный спортсмен. Считаю, что, перед тем как вызывать его на реванш, Энтони нужно было проработать некоторые моменты, скорректировать свой стиль.

Джошуа должен был провести один бой, чтобы понять, правильные ли изменения произвёл, всё ли его устраивает. И только потом бросать вызов Руису. Ведь тот боксирует куда лучше, чем многие считают. У него больше навыков, он занимается этим с восьми лет и лучше понимает этот вид спорта. Его победу никак нельзя назвать чистым везением. Энди умеет драться», — цитирует Джонса «RT на русском».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа, в котором на кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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