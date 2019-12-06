Тренер Поветкина назвал сильные стороны Хантера

Иван Кирпа, тренер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Александра Поветкина, поделился мнением об американце Майкле Хантере, ближайшем сопернике россиянина. Поветкин и Хантер выйдут на ринг завтра, 7 декабря.

«Хантер — мягкий, скользкий боксёр, сейчас «в левше» стоит, весь бой с тенью проводит «в левше» — интересно. Очень непростой соперник, очень мягкий, скользкий, чувствительный соперник.

Надо поддавливать, обрабатывать корпус. И прессинг, прессинг — агрессивный и аккуратный, чтобы навстречу не пропустить», — приводит слова Кирпы официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Напомним, Поветкин и Хантер подерутся в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа, в котором на кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Поветкин и Хантер провели дуэль взглядов. Видео