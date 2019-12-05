Хрюнов спрогнозировал исход боя Поветкин — Хантер

Российский промоутер Владимир Хрюнов предположил, что Александр Поветкин нокаутирует Майкла Хантера в поединке 7 декабря, и признался, что будет болеть за соотечественника.

«Если Александру в начале боя удастся показать, что он в доме хозяин, а Майкл Хантер – уровень одного из слабейших спарринг-партнёров, тогда всё пойдёт хорошо. Саше нужно сразу включиться в бой. Ранее Хантера никто по-хорошему не бил.

Мой прогноз по Александру Поветкину всегда будет субъективным, я болею за него и желаю ему удачи. И мой прогноз – Поветкин выиграет нокаутом в пятом-шестом раунде», — цитирует Хрюнова «Р-Спорт».

Поветкин и Хантер подерутся в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа, в котором на кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Поветкин и Хантер провели дуэль взглядов. Видео