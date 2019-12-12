Поветкин заявил, что не поехал бы на Олимпиаду под нейтральным флагом

Российский боксёр Александр Поветкин, который на Олимпиаде в Афинах в 2004 году, завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 91 кг, заявил, что не стал бы участвовать в Играх, если бы ему не позволили выступать под российским флагом. Напомним, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сказал, что боксёры сборной России отказались ехать на Игры в Токио, которые пройдут в 2020 году, без национального флага.

Поветкина попросили прокомментировать решение боксёров.

«Трудно сказать. Олимпиада для спортсмена — это всё. Они готовились, шли к этому долго. Это большое дело всей жизни. И то, что нас опять несправедливо лишили… Хочется, чтобы наши ребята поехали.

Затрудняюсь описать позицию федерации бокса. Конечно, всем хочется поехать со своим флагом. Ты должен выступать за свою страну. Но это личное решение каждого — ехать или нет. Считаю, если боксёр хочет ехать, то он может.

Что бы я сделал? Нет, под нейтральным флагом не поехал бы», — передает слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Ранее исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Валуев отреагировал на отказ российских боксёров ехать на Олимпиаду без флага